Челябинский главврач рассказал, чем опасны новогодние ели

— В тепле могут проснуться потенциально опасные насекомые, которые прячутся на ветвях дерева, например, клещи. Искусственные деревья могут быть источником токсичных веществ, в том числе фталатов, свинца, если материал некачественный. Ну и к тому же на них активно накапливается пыль, что опять же сулит неприятности аллергикам. Поэтому, доставая её с полочки, тоже не забудьте помыть. Химикаты, которыми иногда обрабатывают ели для красоты, и эфирные масла, выделяемые из хвои, в тепле могут спровоцировать аллергию и бронхоспазмы, — отметил главврач ГКБ № 1.