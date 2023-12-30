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Челябинский главврач рассказал, чем опасны новогодние ели

Новогодняя ель может быть опасна для жителей, поставивших её дома. Как сообщил главврач челябинской ГКБ № 1 Дмитрий Тарасов, иголки дерева могут попасть в дыхательные пути или стать занозами. Кроме того, опасность представляют оставшиеся на ели насекомые и химикаты, которыми обрабатывают ветки.
Источник: Pchela.News

Как отметил Дмитрий Тарасов, если в доме есть дети до 1 года, а также аллергики, лучше поставить искусственную ель.

— В тепле могут проснуться потенциально опасные насекомые, которые прячутся на ветвях дерева, например, клещи. Искусственные деревья могут быть источником токсичных веществ, в том числе фталатов, свинца, если материал некачественный. Ну и к тому же на них активно накапливается пыль, что опять же сулит неприятности аллергикам. Поэтому, доставая её с полочки, тоже не забудьте помыть. Химикаты, которыми иногда обрабатывают ели для красоты, и эфирные масла, выделяемые из хвои, в тепле могут спровоцировать аллергию и бронхоспазмы, — отметил главврач ГКБ № 1.

Основные правила, которых стоит придерживаться:

подержать ель на улице/гараже/балконе несколько дней и потрясти перед тем, как внести в дом;

помыть ель перед тем, как поставить в комнате;

не устанавливать ель в детской;

поливать ветки ежедневно, а ствол предварительно обрезать;

не хранить дома больше 2−3 недель.

Новый год — это самый волшебный праздник в году. И как же приятно на каникулах устроиться в любимое кресло, укутаться пледом и погрузиться в книжный мир и удивительные истории.