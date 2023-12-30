Челябинский главврач рассказал, чем опасны новогодние ели

Как отметил Дмитрий Тарасов, если в доме есть дети до 1 года, а также аллергики, лучше поставить искусственную ель.
— В тепле могут проснуться потенциально опасные насекомые, которые прячутся на ветвях дерева, например, клещи. Искусственные деревья могут быть источником токсичных веществ, в том числе фталатов, свинца, если материал некачественный. Ну и к тому же на них активно накапливается пыль, что опять же сулит неприятности аллергикам. Поэтому, доставая её с полочки, тоже не забудьте помыть. Химикаты, которыми иногда обрабатывают ели для красоты, и эфирные масла, выделяемые из хвои, в тепле могут спровоцировать аллергию и бронхоспазмы, — отметил главврач ГКБ № 1.
Основные правила, которых стоит придерживаться:
подержать ель на улице/гараже/балконе несколько дней и потрясти перед тем, как внести в дом;
помыть ель перед тем, как поставить в комнате;
не устанавливать ель в детской;
поливать ветки ежедневно, а ствол предварительно обрезать;
не хранить дома больше 2−3 недель.
Новый год — это самый волшебный праздник в году. И как же приятно на каникулах устроиться в любимое кресло, укутаться пледом и погрузиться в книжный мир и удивительные истории.