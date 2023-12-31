Алиханов пообещал выделить деньги на проектирование ремонта нескольких отделений ДОБ

Он также напомнил, что поручил проработать вопрос с парковочными местами между корпусами. «В новом располагается травматология, и здесь основной поток пациентов, который идет по самообращению. Люди приезжают на такси или на своем автомобиле, и им негде остановиться и дойти до больницы», — пояснил Алиханов. По его словам, власти планируют «отбить территорию и сделать нормальное пространство» для парковки.