Челябинцы, почистившие двор за свой счёт, обратились к Текслеру

Челябинцы, которым пришлось нанимать трактор и за свой счёт чистить двор от снега, обратились к губернатору. По словам жильцов, за спецтехнику им пришлось отдать 30 тысяч рублей. Сообщение появилось в сообществе «Текслер, помоги» во ВКонтакте.
«Уважаемый губернатор, “поблагодарите” мэра и УК нашего двора, 40-летия Победы 18, 18а, Челябинск. Жители двух домов собрали деньги — 30 тысяч рублей — и сами наняли трактор и убрали снег во дворе», — написал горожанин Юрий К.
В комментариях жители пишут, что во многих районах города снег до сих пор не убран.
«У нас на Першино до сих пор не убрали. Автобус № 43 не ходит. И никому нет дела. Ходим пешком, на такси денег нет. Слов нет», — пишет под постом Гульфира.
Напомним, ранее мы писали о том, что жильцы домов на пересечении улиц 40-летия Победы и 250-летия Челябинска собрали деньги, чтобы оплатить спецтехнику и почистить свой двор. Тогда читательница chel.aif.ru поделилась, что трактор стоит 3 тысячи рублей в час.