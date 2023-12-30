В Перми открылся главный ледовый городок «Лукоморье»

В Перми на эспланаде 30 декабря открылся главный ледовый городок — «Лукоморье». В этом году тема ледяных произведений — русские сказки. Мастера больше недели трудились над скульптурами Ильи Муромца, Царевны Лебедь, Бабы Яги, Конька-Горбунка, золотого петушка из сказки А. С. Пушкина и другими известными персонажами. Всего мастера изготовили 15 ледяных объектов. Разноцветная подсветка делает скульптуры просто волшебными.