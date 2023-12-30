В Перми открылся главный ледовый городок «Лукоморье»

В Перми на эспланаде 30 декабря открылся главный ледовый городок — «Лукоморье». В этом году тема ледяных произведений — русские сказки. Мастера больше недели трудились над скульптурами Ильи Муромца, Царевны Лебедь, Бабы Яги, Конька-Горбунка, золотого петушка из сказки А. С. Пушкина и другими известными персонажами. Всего мастера изготовили 15 ледяных объектов. Разноцветная подсветка делает скульптуры просто волшебными.
Пожалуй, самым необычным сюрпризом для жителей и гостей городка станет новая инсталляция — «Море вздуется бурливо». Это световое «море» расположилось на месте фонтана.
Напомним, в новогоднюю ночь ледовый городок будет открыт до 3:00. Здесь установят экран, на котором будут транслироваться поздравления. 1 января он откроется в 15:00, в следующие дни будет работать с 10:00 до 23:00.