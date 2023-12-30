Новогодние ограничения в центре Петербурга стартуют в полночь

С 0:00 до 23:59 31 декабря будет запрещено парковаться на 24 участках улиц. В частности, запрет остановки введут на Большой Конюшенной, Большой и Малой Морских, Гороховой, Думской, Миллионной и Казанской улицах, Исаакиевской и Суворовской площадях, Вознесенском и Адмиралтейском проспектах, Адмиралтейской и Дворцовой набережных, набережной Мойки и канала Грибоедова и других. Полный список улиц смотрите здесь. Машины нарушителей будут эвакуировать.
С 18:00 31 декабря 2023 года до 5:00 1 января 2024 года на 29 участках улиц движение будет перекрыто. Перекроют участки Невского, Вознесенского и Адмиралтейского проспектов, набережных Мойки и канала Грибоедова, Дворцовой набережной, Большой Конюшенной, Гороховой, Миллионной, Казанской, Большой и Малой Морских улиц, Мучного переулка и полностью — Думскую и Михайловскую улицы, Казанскую и Дворцовую площади, Дворцовый мост, Адмиралтейскую набережную, Дворцовый и Адмиралтейский проезды, Кирпичный, Мошков, Мраморный, Волынский и Чебоксарский переулки.
Напомним, что в новогоднюю ночь в Петербурге будет работать метро и наземный общественный транспорт. Поезда метрополитена в ночь на 1 января будут ходить с интервалами от 5 до 9 минут, наземный транспорт — с интервалами в полчаса. Работать будут 29 маршрутов:
автобусы №№ 2, 4, 13, 74, 77, 100, 101, 115А, 120, 145, 186, 190, 193, 196, 197, 204Э, 211, 239, 271, 290, 397;
троллейбусы №№ 2, 23, 28, 31, 46;
трамваи №№ 55, 60, 100.