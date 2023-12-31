Скончалась ведущая программы «Время» — уроженка Казани Галина Зименкова

Галина Михайловна Зименкова родилась 25 ноября 1941 года в Казани. В 1963-м с отличием окончила Казанское театральное училище по специальности «актриса театра и кино». Еще будучи студенткой, начала работать диктором на Казанском радио. С 1963 по 1969 год — диктор информационных программ Казанского телевидения. Также трудилась ведущей концертов на городских площадках.