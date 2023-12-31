Что можно и нельзя делать в Модестов день 31 декабря, который называют Покров скота

Православная церковь 31 декабря вспоминает святителя Модеста Иерусалимского. В народе отмечают Модестов день, или Модест Скотохранитель (Покров скота). Все дело в том, что святой считался покровителем домашнего скота.
Народные приметы на 31 декабря
Как правило, по погоде 31 декабря узнавали, каким окажется июнь. Западный или юго-западный ветер указывает на затяжную оттепель. Кроме того, снег, который падает крупными хлопьями, также говорит про оттепель.
Что нельзя делать 31 декабря
Не рекомендуется зашивать одежду. Согласно приметам, это может грозить тем, что на протяжении года необходимо будет исправлять собственные ошибки. Нельзя выбрасывать мусор. Женщинам 31 декабря запрещено стричь волосы, так как они станут ломкими. Есть запрет и для мужчин. Им не следует обедать в одиночестве.
Что можно делать 31 декабря
В Модестов день важно вернуть деньги, взятые в долг. Кроме того, за новогодний стол следует садить с монетой в кармане. Предки верили, что это обещает финансовое благополучие в новом году. Кроме того, важно загадать желание. А еще 31 декабря нужно вынести на улицу, которые надевались в период болезни.