Что можно и нельзя делать в Модестов день 31 декабря, который называют Покров скота

В Модестов день важно вернуть деньги, взятые в долг. Кроме того, за новогодний стол следует садить с монетой в кармане. Предки верили, что это обещает финансовое благополучие в новом году. Кроме того, важно загадать желание. А еще 31 декабря нужно вынести на улицу, которые надевались в период болезни.