Умер актер из «Пятой стражи» и «Сына ворона» Потемкин

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российский актер театра и кино Максимилиан Потемкин умер в 49 лет, сообщил в «ВКонтакте» театр-студия «Верба».
«К сожалению, новогодние праздники омрачились для нашего коллектива печальным событием. Ушел из жизни основатель нашего театра, замечательный актер, поэт, педагог, наш добрый друг Максимилиан Потемкин. Наши соболезнования всем близким людям», — говорится в некрологе.
Причина смерти артиста не раскрывается.
Потемкин родился 1 июня 1974 в Ленинграде, он начинал свою карьеру в Санкт-Петербурге как артист балета театра «Мюзик-Холл», в 2009-м основал театр-студию «Верба». Фильмография актера насчитывает десять работ, включая сериалы «Пятая стража», «Москва. Три вокзала», «Сын ворона», «Свидетели», а также документальный фильм «Русские жены великих людей».