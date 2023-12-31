Умер актер из «Пятой стражи» и «Сына ворона» Потемкин

Потемкин родился 1 июня 1974 в Ленинграде, он начинал свою карьеру в Санкт-Петербурге как артист балета театра «Мюзик-Холл», в 2009-м основал театр-студию «Верба». Фильмография актера насчитывает десять работ, включая сериалы «Пятая стража», «Москва. Три вокзала», «Сын ворона», «Свидетели», а также документальный фильм «Русские жены великих людей».