Электромобиль впервые может стать самой продаваемой легковушкой в мире за год

«Ожидается, что в этом году Model Y станет самым продаваемым автомобилем в мире: будет продано более 1,2 миллиона автомобилей. К сожалению, об этом мало сообщается в средствах массовой информации, поскольку Tesla не публикует данные о продажах Model Y. Я бы хотел, чтобы они это сделали, потому что Model Y превосходит Toyota Corolla», — заявил Трой Треслик.