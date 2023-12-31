Хабаровчане рассказали, какие фильмы и сериалы будут смотреть в новогодние каникулы

Жители Хабаровска составили список фильмов и сериалов, которые будут смотреть в новогодние каникулы. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (16+) приняли участие представители экономически активного населения, сообщает ИА AmurMedia.
Советские фильмы и сериалы планируют смотреть 26% хабаровчан. Самые популярные киноленты для новогодних каникул — «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+), «Иван Васильевич меняет профессию» (6+) и «Приключения Шурика» (6+).
Современные зарубежные фильмы и сериалы выбирают для просмотра на праздники 14% опрошенных. В топе рейтинга серия фильмов о Гарри Поттере, трилогия «Властелин колец» (12+) и «Барби» (12+).
10% респондентов отдают предпочтение современным российским фильмам и сериалам: в топ-3 вошли «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), «Холоп» (12+) и «Тёща» (16+).
15% жителей города выбрали другие жанры для просмотра в праздники. 8% доверятся телевизионной программе. 19% не планируют проводить новогодние каникулы за просмотром фильмов и сериалов.
Женщины на новогодних каникулах будут чаще смотреть советское кино, мужчины — современные российские фильмы и сериалы.