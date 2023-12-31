Во Владивостоке в связи с трагическими событиями в Белгороде отменили фейерверк

«Разделяем боль невосполнимой утраты и сопереживаем каждому, кто потерял дорогих и близких людей. Передаю от имени приморцев слова поддержки и утешения, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто сейчас находится в больнице», — добавил глава края.