Во Владивостоке в связи с трагическими событиями в Белгороде отменили фейерверк

Новогодний фейерверк во Владивостоке отменен в связи с трагическими событиями в Белгороде, сообщает ИА PrimaMedia. Такое решение озвучил глава города Константин Шестаков.
«Выражаю соболезнования родным и близким погибших и пострадавших мирных граждан при атаке ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры Белгорода. Светлая память погибшим, скорейшего выздоровления раненым. Во Владивостоке вечером отменены праздничные фейерверки. Мы скорбим вместе со всей страной», — сообщил в своем ТГ-канале (18+) мэр.
Также соболезнования выразил и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Глава региона подчеркнул, что в Приморье печальные известия о трагедии восприняли с тревогой и глубокой скорбью.
«Разделяем боль невосполнимой утраты и сопереживаем каждому, кто потерял дорогих и близких людей. Передаю от имени приморцев слова поддержки и утешения, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто сейчас находится в больнице», — добавил глава края.
Напомним, что 30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. По последним данным, погибло более 20 человек, среди которых трое детей.
Редакция ИА PrimaMedia также выражает соболезнования родным и близким погибших россиян.