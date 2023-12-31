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Участник СВО поздравил жителей Красноярска с Новым годом

Красноярец Никита из Ленинского района, который сейчас участвует в спецоперации, поздравил земляков с Новым годом.
Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Он записал обращение к жителям краевой столицы.

Участник СВО из Красноярска Никита поздравил земляков с наступающим Новым годом. В своем обращении он передал «огромный привет» жителям улицы Львовской и всем жителям краевой столицы, чьи сыновья и мужья участвуют в спецоперации.

«Мы охраняем ваш сон, чтобы над вашими головами было мирное небо. С Новым годом!» — говорится в обращении.

Также Никита поблагодарил тех, кто помогает бойцам за линией фронта, а также другим красноярцам, участвующим в спецоперации.

В предпраздничные дни участник СВО рассказал журналистам о подвиге, за который получил медаль. Он спас раненого члена экипажа БМП.