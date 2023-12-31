В красноярском Солнечном на улице Гриболевской запретят парковаться

Между перекрестками с улицей 60 лет Образования СССР и проспектом Молодежный будет запрещена остановка и стоянка транспорта как по четной, так и по нечетной сторонам дороги. К 15 января на этом участке появятся соответствующие дорожные знаки с табличкой «Работает эвакуатор».