Очереди бьют рекорды: фуры застряли на границе в праздники — видео

Очередь из 700−900 грузовых машин для небольшого пункта пропуска «Бенякони» — это рекорд и проблема для дальнобойщиков. Его максимальная пропускная способность — не больше 250 фур в сутки. Примерно на столько рассчитана стоянка в зоне ожидания электронной очереди.
В последние месяцы она полностью забита, а остальные грузовые машины вынуждены парковаться у обочин и на съездах. Вереница из фур растянулась на три километра.
Время ожидания в электронной очереди для фур — 13−14 дней. Машины, которые везут скоропортящиеся товары и должны проезжать без очереди, проходят границу в два-три раза медленнее.
Что говорят пограничники
«Ситуация с замедленным оформлением транспорта остается неизменной — литовские контрольные службы целенаправленно игнорируют нормы пропуска даже несмотря на праздничный период», — сообщил официальный представитель Лидского пограничного отряда Денис Петровский.