Очереди бьют рекорды: фуры застряли на границе в праздники — видео

Очередь из 700−900 грузовых машин для небольшого пункта пропуска «Бенякони» — это рекорд и проблема для дальнобойщиков. Его максимальная пропускная способность — не больше 250 фур в сутки. Примерно на столько рассчитана стоянка в зоне ожидания электронной очереди.