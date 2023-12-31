В Воронежской области начал действовать запрет на запуск салютов

В воскресенье, 31 декабря, в Воронежской области начал действовать запрет на использование пиротехнических изделий. До 9 января 2024-го в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях нельзя будет запускать салюты, фейерверки и петарды. Под ограничения не попали хлопушки и бенгальские свечи.