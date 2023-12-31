В Воронежской области начал действовать запрет на запуск салютов

В воскресенье, 31 декабря, в Воронежской области начал действовать запрет на использование пиротехнических изделий. До 9 января 2024-го в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях нельзя будет запускать салюты, фейерверки и петарды. Под ограничения не попали хлопушки и бенгальские свечи.
Решение о введении запрета было принято на заседании оперативного штаба Воронежской области. Отмечалось, что ограничение позволит обеспечить безопасность и спокойствие граждан.
За пуск салюта на новогодние праздники жителей региона могут привлечь к административной ответственности. По действующему законодательству действия нарушителя могут квалифицировать по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Первая часть статьи предусматривает штраф до 1 тыс. рублей и административный арест до 15 суток. Если нарушителем оказался ребенок младше 14 лет, к ответственности привлекут родителей.