В Екатеринбурге 30 пассажиров не поместились в самолет до Сочи

«Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей по сведениям, опубликованным в СМИ, об отказе 30 пассажирам в оказании услуг воздушной перевозки авиакомпанией “Икар” по маршруту Екатеринбург-Сочи в связи с заменой воздушного судна», — пишет telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура». Пассажиры перераспределены на другие рейсы по маршруту следования.