Власти Краснодара рассказали о режиме работы скорой помощи и травмпунктов в праздники

— Прием в поликлиниках будут вести дежурные врачи-терапевты и педиатры. Процедурные кабинеты продолжат свою работу. Также в период новогодних и рождественских каникул заболевшие смогут вызвать врача на дом. Для этого нужно обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию по номеру 122, — рассказала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.