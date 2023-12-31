Власти Краснодара рассказали о режиме работы скорой помощи и травмпунктов в праздники

Поликлиники с 30 декабря по 8 января работают без выходных. Информацию о графике приёма можно уточнить на сайтах учреждений. Неотложная помощь будет оказываться до 22.00, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
— Прием в поликлиниках будут вести дежурные врачи-терапевты и педиатры. Процедурные кабинеты продолжат свою работу. Также в период новогодних и рождественских каникул заболевшие смогут вызвать врача на дом. Для этого нужно обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию по номеру 122, — рассказала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.
Она также отметила, что продолжат работать диагностические службы. По графику краснодарцы смогут пройти и профилактические обследования в рамках диспансеризации.
В штатном режиме без изменений будут работать и травмпункты. Скорая помощь будет оказывать экстренную и неотложную помощь круглосуточно.