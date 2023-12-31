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Власти Краснодара рассказали о режиме работы скорой помощи и травмпунктов в праздники

В Краснодаре круглосуточно и без выходных принимать пациентов будут стационары города, работа службы скорой помощи также останется неизменной.
Источник: KrasnodarMedia.su

Поликлиники с 30 декабря по 8 января работают без выходных. Информацию о графике приёма можно уточнить на сайтах учреждений. Неотложная помощь будет оказываться до 22.00, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

— Прием в поликлиниках будут вести дежурные врачи-терапевты и педиатры. Процедурные кабинеты продолжат свою работу. Также в период новогодних и рождественских каникул заболевшие смогут вызвать врача на дом. Для этого нужно обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию по номеру 122, — рассказала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

Она также отметила, что продолжат работать диагностические службы. По графику краснодарцы смогут пройти и профилактические обследования в рамках диспансеризации.

В штатном режиме без изменений будут работать и травмпункты. Скорая помощь будет оказывать экстренную и неотложную помощь круглосуточно.

медицина