4 выходных: облминздрав напомнил график работы медучреждений в новогодние каникулы

У амбулаторно-поликлинической службы региона 31 декабря, 1, 7 и 8 января — выходные дни. 2, 3, 4, 5 и 6 января организуется работа службы неотложной помощи. Поликлиники работают с 9:00 до 15:00, детские — с 9:00 до 14:00. Вызвать врача на дом можно будет до 14:00.