Мэрия Челябинска прокомментировала жалобы на отсутствие хлеба в магазинах

В администрации отметили, что перед праздником объемы поставок хлеба увеличились. Так, «Первый хлебокомбинат» при среднесуточной отгрузке в 152−155 тонн 30 и 31 декабря доставил в магазины 198 и 191,5 тонны продукции. Предприятие «Мэри» отгрузило 38 тонн хлеба.