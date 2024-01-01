Мэрия Челябинска прокомментировала жалобы на отсутствие хлеба в магазинах

Хлебобулочная продукция поставляется в магазины Челябинска в штатном режиме, сообщили в администрации города.
Ранее в сети появились жалобы горожан, которые накануне Нового года заметили в магазинах пустые хлебные полки. Нехватку нужного товара связывали с задержкой поставок из-за снегопадов.
«По информации, полученной от основных поставщиков хлеба в торговые предприятия города, в предпраздничные дни 30 и 31 декабря отгрузка проведена в штатном режиме», — отметили в мэрии Челябинска.
В администрации отметили, что перед праздником объемы поставок хлеба увеличились. Так, «Первый хлебокомбинат» при среднесуточной отгрузке в 152−155 тонн 30 и 31 декабря доставил в магазины 198 и 191,5 тонны продукции. Предприятие «Мэри» отгрузило 38 тонн хлеба.