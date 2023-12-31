Как запах женских слёз влияет на поведение мужчин — исследование

Летучие вещества, которые содержатся в этой жидкости, способны подавлять злость и агрессию. О подобном свойстве ученые знали и раньше, но исследования до последнего момента проводились только на мышах. Теперь же выяснилось, что человеческие слезы обладают таким же свойством. К такому выводу пришли исследователи после того, как проверили действие женских слез на мужчинах. Эти выводы были подтверждены не только поведением мужчин, но и функциональной магнитно-резонансной томографией.