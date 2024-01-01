Отбой воздушной тревоги в Севастополе

«Отбой воздушной тревоги», — написал он в своих соцсетях.
Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта — он прекращал движение на время воздушной тревоги.
В Севастополе в связи с ракетной опасностью дважды в течение 31 декабря была объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовал в Telegram-канале губернатор города Михаила Развожаева.
Отмена воздушной тревоги
Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.