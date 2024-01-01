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Отбой воздушной тревоги в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости Крым. Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявил губернатор города Михаил Развожаев.
Источник: РИА "Новости"

«Отбой воздушной тревоги», — написал он в своих соцсетях.

Снят запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта — он прекращал движение на время воздушной тревоги.

В Севастополе в связи с ракетной опасностью дважды в течение 31 декабря была объявлена воздушная тревога. Предупреждение с алгоритмом действий опубликовал в Telegram-канале губернатор города Михаила Развожаева.

Отмена воздушной тревоги

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.

Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.