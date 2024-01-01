Новосибирск встретил 2024 год без охраны, но с музыкой

Особенно не везло тем, кто жил на левом берегу, а работал на правом: проснулся ты дома, допустим, в семь утра, а на твоем рабочем месте уже восемь! И надо понимать, что перебраться с одного берега на другой было непростым делом: первый автомобильный мост через Обь был открыт в 1955 году. А в разных часовых поясах Новосибирск жил с 1919-го по первое марта 1957 года: потом границу перенесли, и город перешел в шестую часовую зону.
Неудобства неудобствами, зато новосибирцы при должном старании могли физически встретить новый год дважды за одну ночь, перебравшись за час через Обь. Сейчас у них такой возможности нет, зато мостов заметно прибавилось: кроме трех автомобильных (плюс плотина ГЭС) есть еще метромост. Кстати, в новогоднюю ночь новосибирский метрополитен работает до трех утра. И в 2000 году жители города установили рекорд: за эти три дополнительных часа подземкой воспользовались 15777 человек!
За праздником едут новосибирцы чаще всего на центральную площадь Ленина перед оперным театром и на Михайловскую набережную все той же матушки-Оби. Там красиво: в 2022 году Новосибирск был новогодней столицей России, по этому случаю городу приобрели яркие наряды — они не разочаровывают и через год. Главное, чтобы не подвела погода! По рассказам бывалых, в сибирские морозы праздновать на улице, конечно, можно, вот только шампанское замерзает и категорически отказывается литься в бокалы. Нынче, к счастью, новогодняя ночь выдалась теплой: по словам руководителя Западно-Сибирского УГМС Анны Лапчик, температура воздуха будет минус 4−6 градусов.
На площади Ленина и на пешеходном участке одноименной улицы в новогоднюю ночь зазвучит и музыка — песни из произведений советского кинематографа, которые включали по вечерам на протяжении всего декабря.
А вот праздничную программу на площади, а заодно и салют, в последние декабрьские дни решили все-таки отменить. Вице-мэр Анна Терешкова сослалась на полицию — там сказали, что для охраны запланированных диджея и больших экранов придется выводить на дежурство дополнительных сотрудников. И власти сочли, что это негуманно: пусть люди хоть в новогоднюю ночь отдохнут от службы.
Впрочем, пешеходную улицу давно облюбовали музыканты-одиночки. Будем уверены — они придут и даже без охраны сделают нам душевно! С Новым годом, друзья!