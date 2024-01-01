Новосибирск встретил 2024 год без охраны, но с музыкой

Особенно не везло тем, кто жил на левом берегу, а работал на правом: проснулся ты дома, допустим, в семь утра, а на твоем рабочем месте уже восемь! И надо понимать, что перебраться с одного берега на другой было непростым делом: первый автомобильный мост через Обь был открыт в 1955 году. А в разных часовых поясах Новосибирск жил с 1919-го по первое марта 1957 года: потом границу перенесли, и город перешел в шестую часовую зону.