Королева Дании Маргрете II сообщила об отречении от престола

«Я решила, что сейчас самое время. 14 января 2024 года, через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца, я уйду с поста королевы Дании. Я оставляю трон моему сыну, наследному принцу Фредерику», — заявила она.
Датская королева поблагодарила своих подданных за «теплоту и поддержку», которую они оказывали ей на протяжении многих лет. Слова благодарности прозвучали в адрес датского парламента, который, как отметила Маргрете II, всегда встречал ее с доверием.
Она уточнила, что приняла решение об отречении в связи с состоянием здоровья — в феврале этого года ей сделали обширную операцию на спине, напомнила королева.
В своем обращении Маргрете II также коснулась главных событий уходящего года. Так, говоря об обострении на Ближнем Востоке, она отметила, что в войне Израиля в секторе Газа нет победителей, есть только проигравшие.
«Здесь нет победителей, есть только проигравшие. Женщины и дети не сами выбирали войну, но они расплачиваются за это. Невинные люди становятся первыми жертвами. Не только на Ближнем Востоке далеко отсюда, но и в Дании», — сказала она, отметив рост антисемитизма в ее стране и мире.
При этом в свете обострения палестино-израильского конфликта датская королева призвала не забывать о поддержке Украины.
«Хотя в настоящее время внимание сосредоточено на Ближнем Востоке, нельзя забывать о борьбе украинцев Поддержка Дании имеет большое значение для украинского народа», — заявила она, подчеркнув, что гордится оказанием помощи Киеву.
Королева Маргрете II дольше всех своих предшественников находится на монаршем престоле за всю историю Дании. В настоящее время ей 83 года.
В 2018 году на 84-м году жизни скончался супруг Маргрете II принц Хенрик. В начале августа 2017 года принц обратил на себя внимание необычными заявлениями. В частности, он признался, что не хочет быть похороненным рядом со своей супругой в соборе Роскилле (усыпальница датских королей). Член датской королевской семьи всегда был недоволен своим титулом, который ставил его в неравное положение с супругой.