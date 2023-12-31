Королева Дании Маргрете II сообщила об отречении от престола

«Здесь нет победителей, есть только проигравшие. Женщины и дети не сами выбирали войну, но они расплачиваются за это. Невинные люди становятся первыми жертвами. Не только на Ближнем Востоке далеко отсюда, но и в Дании», — сказала она, отметив рост антисемитизма в ее стране и мире.