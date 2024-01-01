Красноярский край встретил 2024 год

«Дорогие друзья! У нас было много поводов для гордости за своих земляков. Впереди новые масштабные дела. Пусть наступающий год оправдает лучшие надежды, принесёт долгожданную Победу. Верим, умение преодолевать трудности, любовь к Родине помогут воплотить в жизнь все начинания. Искренне желаем вам счастья, здоровья, благополучия!» — поздравили жителей края глава региона и спикер ЗС.