Белорусам назвали даты мощных магнитных бурь в январе 2024

Из указанного графика магнитных бурь на январь 2024 года следует, что в начале месяца обстановка будет довольно спокойной. Отмечается, что в первую декаду января 2024 вероятный слабые геомагнитные колебания. Кроме того, по предварительно информации, довольно спокойная геомагнитная обстановка сохранится и во второй декаде января. Магнитные бури силой 4 балла прогнозируются на 23 и 24 января. Что касается магнитных бурь силой 5 баллов, то пока их не ожидается.