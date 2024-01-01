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Димаш исполнил гимн в новогоднюю ночь

Полное видео телеканала Jibek Joly с исполнением гимна Казахстана Димашем Кудайбергеном опубликовали в сети, сообщает Zakon.kz.
Димаш исполнил гимн в новогоднюю ночь — видео
Источник: t.me/ptrkkz

В новогоднюю ночь знаменитый казахстанский певец Димаш Кудайберген исполнил гимн Казахстана в стенах Акорды. Аккомпанировал певцу симфонический оркестр.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с новым, 2024 годом.