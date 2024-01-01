Калининградцы последними в стране встретили Новый год

Праздник в российский эксклав пришел в 01:00 по московскому времени. В этом году обошлось без салюта и пышных торжеств. Большинство калининградцев провели новогоднюю ночь дома — в кругу родных и близких.
Впрочем, местные рестораны и кафе тоже не пустуют. Ведь компанию жителям региона составили многочисленные гости, которые приехали в Калининградскую область на новогодние праздники. Напомним, что регион установил туристический рекорд — в 2023-м он принял более двух миллионов отдыхающих со всей страны.
«Мы приехали сюда на новогодние каникулы из Сибири. Радуемся теплой калининградской погоде, пробуем на вкус вашу балтийскую гастрономию, дышим морским воздухом. Все очень позитивные, добрые и приветливы. И даже дождь — не помеха хорошему настроению. Всех с Новым годом!», — поделилась жительница Новосибирска Екатерина Вишневская.
За пять минут до главного праздника страны калининградцев поздравил глава региона Антон Алиханов.
«Год этот был сложным, но обнадеживающим. Нам, калининградцам, не привыкать адаптироваться к переменам — и мы справляемся. Для этого нам так важны наши единство, сплоченность и ответственность за судьбу наших детей, судьбу нашей области и нашей России. Вместе мы справимся с любыми вызовами, решим любые задачи. Поэтому область развивается, растет. Так будет и дальше», — подчеркнул губернатор.
Кстати, первые поздравления гости региона получили еще на пограничных пунктах пропуска Чернышевское и Мамоново-2. В преддверии Нового года очереди, которые на российско-польской и российско-литовской границах доходили суммарно почти до двух тысяч машин, рассосались. Калининградские таможенники желали всем въезжающим на территорию эксклава хорошего пути и счастливого Нового года.
«Решили прилететь на новогодние праздники к родственникам в Россию через Калининградскую область. Недавние новости об очередях на российско-польской границе нас напугали. Однако в новогоднюю ночь все обошлось. Помогла электронная очередь на российской стороне. В итоге сразу заехали на границу. Прошли все быстро, еще и получили приятное поздравление с новогодними праздниками», — рассказала жительница Германии Елена Кренц.