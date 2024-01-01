Калининградцы последними в стране встретили Новый год

«Год этот был сложным, но обнадеживающим. Нам, калининградцам, не привыкать адаптироваться к переменам — и мы справляемся. Для этого нам так важны наши единство, сплоченность и ответственность за судьбу наших детей, судьбу нашей области и нашей России. Вместе мы справимся с любыми вызовами, решим любые задачи. Поэтому область развивается, растет. Так будет и дальше», — подчеркнул губернатор.