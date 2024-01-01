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Пенсии с 1 января повысили в последний раз: больше январских индексаций не ждите

В следующем году традиционное январское повышение пенсий отменяется.
Источник: KrasnodarMedia.su

Пенсии неработающим пенсионерам последний раз проиндексировали с 1 января. В следующем году январское повышение не планируется.

Пенсии у неработающих выросли с 1 января, как и планировалось, на 7,5%. Средняя пенсия теперь составляет около 23 тысяч рублей.

С 2025 года индексации будут осуществляться в другие даты. Притом раньше пожилым говорили, что индексация будет проходить с 1 февраля, а затем с 1 апреля СФР сделает корректировку — с повторным повышением.

Предполагалось, что в 2025 году с февраля выплаты проиндексируют на 4%, а с 1 апреля прибавят еще 3,8%.

Однако позже глава СФР Сергей Чирков сообщил, что индексация в 2025 году будет проходить иначе: 1 февраля, а затем только 1 августа. С 1 февраля выплаты обещают проиндексировать по уровню инфляции, а с 1 августа — по уровню доходов бюджета Социального фонда.

Новый порядок, как ожидается, будет действовать и в последующие годы.