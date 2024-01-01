Пенсии с 1 января повысили в последний раз: больше январских индексаций не ждите

Однако позже глава СФР Сергей Чирков сообщил, что индексация в 2025 году будет проходить иначе: 1 февраля, а затем только 1 августа. С 1 февраля выплаты обещают проиндексировать по уровню инфляции, а с 1 августа — по уровню доходов бюджета Социального фонда.