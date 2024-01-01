Во Владивостоке вели единый тариф на маршрутах городской электрички

Единый тариф на проезд в пригородных поездах на маршрутах городской электрички ввели во Владивостоке. Он начал действовать с сегодняшнего дня. Об этом сообщает оператор пригородных перевозок компания «Экспресс Приморье».
Единый тариф действует электричках, перевозящих пассажиров по маршрутам «Владивосток — Мыс Чуркин -Владивосток», «Мыс Чуркин — Вторая Речка — Мыс Чуркин». Стоимость проезда здесь составляет 28 рублей за одну поездку.
Кроме того, «Экспресс Приморье» сообщил об изменении времени движения электропоезда № 7311/7312 «Мыс Чуркин — Владивосток». С 12 января он будет отправляться в 10:22 — на 17 минут раньше, и прибывать на железнодорожный вокзал в 10:50. Это сделано для удобства стыковок с другими пригородными поездами.