Во Владивостоке вели единый тариф на маршрутах городской электрички

Кроме того, «Экспресс Приморье» сообщил об изменении времени движения электропоезда​ № 7311/7312 «Мыс Чуркин — Владивосток». С 12 января он будет отправляться в 10:22 — на 17 минут раньше, и прибывать на железнодорожный вокзал в 10:50. Это сделано для удобства стыковок с другими пригородными поездами.