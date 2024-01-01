Вооруженный таксист поплатился за антисоциальное поведение во Владивостоке

Водитель такси во Владивостоке поплатился за свое антисоциальное поведение и загремел в преддверии Нового года в полицию. Мужчина не дошел до урны и выбросил из машины мусор прямо на улицу, чем привлек внимание сотрудника ОМОН. Росгвардеец был не при исполнении, но не смог пройти мимо. Таксист не только был задержан, но и лишился оружия, сообщает ИА PrimaMedia.
Как отметили в пресс-службе краевого управления Росгвардии, днем 31 декабря во Владивостоке сотрудник ОМОН «Восток» Росгвардии, находясь не при исполнении служебных обязанностей, стал свидетелем правонарушения на улице Мичуринская.
«Водитель автомобиля такси выбросил на тротуар из салона различные обертки и мелкий сор. Страж порядка сделал замечание гражданину и попросил убрать мусор. Однако мужчина повел себя агрессивно, неожиданно достал пистолет и стал угрожать им. Сотрудник ОМОН немедленно обезоружил и задержал нападавшего», — говорится в сообщении Росгвардии.
В целом, как отмечают в Росгвардии, новогодняя ночь в Приморском крае прошла без происшествий.
Сотрудники Управления вневедомственной охраны Приморского края в новогоднюю ночь выполнили задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 31 декабря на маршруты патрулирования вышли 41 наряда вневедомственной охраны, а безопасность граждан в новогоднюю ночь обеспечили сотрудники 45 нарядов УВО. Всего за сутки росгвардейцы 29 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналам «Тревога». Группы задержания пресекли 7 административных правонарушений, доставили в отделы полиции 11 человек, обнаружили 2 граждан, находившихся в оперативном розыске.
В Артеме сотрудники вневедомственной охраны при патрулировании улицы Кирова задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в совершении кражи. Как рассказал задержанный, он нашел на улице банковскую карту и, используя чужой платежный инструмент, совершил несколько покупок. Правонарушитель доставлен в отдел полиции.