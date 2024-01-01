Вооруженный таксист поплатился за антисоциальное поведение во Владивостоке

Водитель такси во Владивостоке поплатился за свое антисоциальное поведение и загремел в преддверии Нового года в полицию. Мужчина не дошел до урны и выбросил из машины мусор прямо на улицу, чем привлек внимание сотрудника ОМОН. Росгвардеец был не при исполнении, но не смог пройти мимо. Таксист не только был задержан, но и лишился оружия, сообщает ИА PrimaMedia.