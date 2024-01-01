Афиша на 2, 3 января. Куда пойти в выходные дни в Перми?

2 января
Дворец культуры им. А. Г. Солдатова
13.00, 15.30 | Тайна ледяного сердца | 6+
19.30 | Другая жизнь | 16+
Дом актёра
19.00 | Дуры мы дуры | 16+
12.00 | По ту сторону сказки. Новогодний кошмарик | 16+
10.00 | Первый снег | 0+
Дом художника
11.00−17.00 | Идёт волшебница зима | Выставка произведений пермских художников | 6+
Концертный зал «Музыкальная галактика»
15.00 | Навстречу Рождеству Христову. Щелкунчик собирает друзей! | 0+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Хранители огня | 12+
12.00−21.00 | Баньян | 12+
12.00−21.00 | Антиформа № 15 | 12+
ПДНТ «Губерния»
10.00, 17.00 | Крошкина ёлка | 0+
16.00 | Где живёт Новый год? Сказка про Ёжика, который не верил в чудеса | Новогоднее представление | 0+
Планетарий
12.00 | Хрумка и волшебная ракета | 6+
15.00 | В поисках планеты Деда Мороза | 6+
17.30 | Предание о звёздах | 12+
Развлекательный центр «Фанки таун»
13.00 | Новогоднее ушастое шоу | 6+
Театр «Век жизни»
11.00, 14.00, 16.00 | Щелкунчик (версия театра) | Сказка для всей семьи | 0+
Театр «У Моста»
14.00, 18.00 | Мёртвая невеста. Рождественский проект | 12+
Театр кукол
13.00,15.30 | Медведь, который не верил в Деда Мороза | 0+
10.30, 17.30, 19.00 | Волшебная шуба Деда Мороза | 0+
Театр-Театр
12.00, 12.05 | Экскурсия Театр-Театр | 6+
14.00, 18.00 | Винил | 12+
16.00, 19.00 | Вертинский | Сцена-Молот | 16+
Художественная галерея «Пермский период»
12.00−18.00 | Художник. Педагог. Наставник | Выставка живописи и графики преподавателей Пермского художественного училища | 12+
3 января
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Поиски | Выставка петербургского художника Люциана Долинского | 12+
12.00−19.30 | Образ-символ | Выставка скульптора Павла Шевченко | 12+
Дача А. В. Синакевича
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00 | На дачу к Деду Морозу | Новогодняя программа | 0+
Дворец культуры железнодорожников
15.00 | Операция «Снежный секрет» | Новогоднее театрализованное представление | 0+
Дворец культуры им. А. Г. Солдатова
14.00 | Морозко | Спектакль | 0+
15.30 | Тайна ледяного сердца | 6+
19.30 | Мы из СССР | Большой новогодний концерт ВИА 70−80-х | 0+
Дворец культуры им. М. И. Калинина
10.00, 13.00 | Алиса и Страна чудес | Новогоднее театрализованное представление для детей | 0+
Дворец культуры им. Ю. А. Гагарина
12.00, 14.00 | Три кота. Новогодний хит | 0+
Дом актёра
19.00 | Дуры мы дуры | 16+
12.00 | По ту сторону сказки. Новогодний кошмарик | 16+
Дом Мешкова
10.00−19.00 |…И птичка вылетает | 6+
Дом художника
11.00−17.00 | Идёт волшебница зима | Выставка произведений пермских художников | 6+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Хранители огня | 12+
12.00−21.00 | Баньян | 12+
12.00−21.00 | Антиформа № 15 | 12+
Органный концертный зал
19.00 | Сон в зимнюю ночь. Сергей Шитов (кларнет), Екатерина Мельникова (орган) | 6+
ПДНТ «Губерния»
11.00, 14.00 | Оле Лукойе, или Новогодние сны | Интерактивное представление | 0+
13.30, 16.00 | Где живёт Новый год? Сказка про Ёжика, который не верил в чудеса | Новогоднее представление | 0+
Планетарий
10.30 | Мороз, Снегурочка и межзвёздная гостья | 6+
12.00 | Закат эпохи динозавров | 6+
15.00 | Приключения Хрумки в зимнем лесу | 6+
17.30 | Туманности | 12+
Пространство «Дом»
16.00, 19.00 | Диалог у новогодней ёлки | Акустический концерт Альберта Макарова | 12+
Развлекательный центр «Фанки таун»
16.00 | Туса Джуса с Дедом Морозом | 6+
Ресторан «Кама»
19.00 | Анимация | 16+
Станция Пермь-2
16.55, 18.20 | Хогвартс-экспресс. Святочный бал | 6+
Театр «Век жизни»
11.00, 14.00 | Щелкунчик (версия театра) | Сказка для всей семьи | 0+
19.30 | Чикаго | Музыкальный спектакль | 16+
Театр «Данилин»
12.00 | Ёлкашоу | 6+
19.00 | Новогоднее шоу магии с Владимиром Данилиным | 6+
Театр «У Моста»
14.00, 18.00, 21.00 | Мёртвая невеста. Рождественский проект | 12+
Театр кукол
13.00,15.30 | Медведь, который не верил в Деда Мороза | 0+
10.30, 17.30, 19.00 | Волшебная шуба деда мороза | 0+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
19.00 | Щелкунчик | 6+
12.00 | Новогодние приключения в Оперной стране | 0+
Театр-Театр
12.00 | Экскурсия Театр-Театр | 6+
14.00, 18.00 | Урожай | Сцена-Молот | 18+
14.00, 19.00 | Монте-Кристо (Я — Эдмон Дантес) | 16+