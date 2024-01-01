Афиша на 2, 3 января. Куда пойти в выходные дни в Перми?

ПДНТ «Губерния»

11.00, 14.00 | Оле Лукойе, или Новогодние сны | Интерактивное представление | 0+

13.30, 16.00 | Где живёт Новый год? Сказка про Ёжика, который не верил в чудеса | Новогоднее представление | 0+