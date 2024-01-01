Фото со Снежной королевой и «Снеговик-почтовик»: куда можно сходить на новогодние каникулы-2024 в Омске

Приближаются долгожданные праздники, омичей ждут длинные выходные. Если вы вдруг забыли, как мы отдыхаем в этом году, то вот вам напоминание. А мы тем временем подготовили для вас подборку новогодних городских площадок, где можно отдохнуть всей семьёй, весело провести свободное от работы время и, конечно же, детские каникулы.