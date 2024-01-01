Фото со Снежной королевой и «Снеговик-почтовик»: куда можно сходить на новогодние каникулы-2024 в Омске

Приближаются долгожданные праздники, омичей ждут длинные выходные. Если вы вдруг забыли, как мы отдыхаем в этом году, то вот вам напоминание. А мы тем временем подготовили для вас подборку новогодних городских площадок, где можно отдохнуть всей семьёй, весело провести свободное от работы время и, конечно же, детские каникулы.
Главная городская ёлка
В этом году главная городская ёлка расположилась в Омской крепости. В день открытия прошло масштабное мероприятие: горки, игры, сувениры и, конечно, выступления омских артистов.
Сейчас можно на главной площадке города можно покататься на горке, посетить новогоднюю ярмарку и сделать яркие фото в специальных для этого зонах. Также по 8 января (кроме 31 декабря и 1 января) там будут работать несколько мастерских, например, ремесленная, мастерская печатных пряников по старинному рецепту на меду, керамики, стеклодувов и другие.
Улица Музейная
В этом году в центре внимания «Зимнего Любинского» — ледяной трон Снежной королевы. Также есть другие разные фотозоны, например, дворец со скульптурам Кая и Герды, эскпозиции с гирляндами и много другое. Туда смело можно отправляться с детьми — для них выстроена небольшая горка и ледовый лабиринт.
Парк имени 30-летия ВЛКСМ
На территории парка залиты несколько бесплатных горок для детей и взрослых — 3, 5 и 6 метров. Если у вас нет ледянки, то её можно приобрести прямо на месте за 70 рублей. Также в парке построен ледовый городок и стоит ёлка.
31 декабря именно в этом месте будут отмечать Новый год. Жителей приглашают к 23:30 на конкурсы, подарки, поздравление от Владимира Путина и дискотеку. Всё продлится до 02:00, после омичи смогут уехать на автобусах.
Парк на Королева
В парке разместилась выставка по мотивам русских и мировых сказок. Вход для детей от 4-х лет и взрослых платный — от 400 до 500 рублей. Однако действуют льготные тарифы для детей, студентом, пенсионеров и инвалидов.
«Зелёный остров» и «Вокруг света»
На этой локации омичи могут полюбоваться ещё одной новогодней ёлкой, а также покататься на коньках, с горок, пофотографироваться, прокатиться на колесе обозрения и испробовать зимние батуты. Из этого бесплатно доступны фотозоны, прокат с горок и прогулка вокруг праздничных украшений. А вот за аттракционы, как и всегда, придётся заплатить.
Прочие городские развлечения Резиденция Деда Мороза с трёхметровой горкой
В Омском дендросаде им. Г. И. Гензе можно поучаствовать в интерактивном спекте по мотивам советского мультфильма «Снеговик-почтовик». Цена билета — 350 рублей.
Сквер имени А. К. Серова
Омичи могут полюбоваться новогодней ёлкой и различными световыми композициями, покататься с горки.
Кроме того, покататься с горок можно в сквере Красной звезды и на площади перед КДЦ «Иртыш».