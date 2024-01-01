Январская жара. Синоптики рассказали, какая погода будет на Кубани в первую неделю 2024 года

Облака, которые ходили над Краснодарским крае всю предновогоднюю неделю разгонит антициклон. В первую неделю 2024 года в регионе будет малооблачно, а еще не по-новогоднему тепло.
«Сегодня основным объектом на карте погоды Кубани окажется антициклон. Он будет рассеивать облака и до минимума понизит вероятность осадков. Дневная температура превысит климатическую норму», — рассказал ведущий сотрудник центра «Фобос» Михаил Леус.
Температура воздуха в понедельник +8…+10. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. При этом утром местами возможны очаги туманов. Это заслуга все того же антициклона.
«Ночью в отдельных районах небольшой дождь. Зато днем без осадков. Местами туман, ночью и утром гололедно-изморозевые отложения. Ветер западный с переходом на восточную четверть 4−9 м/с, местами порывы до 12 м/с», — уточнили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В южных районах температура воздуха ночью +3…-2, местами до 5, а днем 6…11. В горах ночью будет 0…-5, днём 0…-5.
К жителям и гостям Черноморского побережья погода тоже благоволит. На морских курортах ночью местами пройдет небольшой дождь, но днем будет идеальная погода для прогулок — без осадков и ветра. Теплую одежу тоже можно будет оставить дома. Температура воздуха на побережье ночью 3…8, а днем 9…14.