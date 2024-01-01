Январская жара. Синоптики рассказали, какая погода будет на Кубани в первую неделю 2024 года

К жителям и гостям Черноморского побережья погода тоже благоволит. На морских курортах ночью местами пройдет небольшой дождь, но днем будет идеальная погода для прогулок — без осадков и ветра. Теплую одежу тоже можно будет оставить дома. Температура воздуха на побережье ночью 3…8, а днем 9…14.