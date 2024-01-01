В новогоднюю ночь в Минске родились 11 детей

Первой в 00:01 1 января в 3-й городской клинической больнице им. Е. В. Клумова родилась девочка. Ее вес составил 3 300 граммов.
«Новогодняя» малышка стала третьим ребенком в семье. Известно, что оба ее родителя — врачи.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Первой в 00:01 1 января в 3-й городской клинической больнице им. Е. В. Клумова родилась девочка. Ее вес составил 3 300 граммов.
«Новогодняя» малышка стала третьим ребенком в семье. Известно, что оба ее родителя — врачи.