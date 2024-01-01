200-килограммовый новосибирец застрял дома в новогоднюю ночь

В Новосибирске спасатели помогли в медэвакуации мужчины весом 200 кг. Как сообщили спасатели МАСС в соцсети, бригада скорой помощи обратилась за помощью к спасателям для эвакуации тяжелого пациента из его квартиры по улице Кропоткина.
Инцидент произошел 1 января около трех часов ночи, и спасатели среагировали на заявку медиков.
Они эвакуировали 46-летнего мужчину весом 200 кг и доставили его до автомобиля скорой помощи, где передали его медицинскому персоналу.
Ранее Сиб.фм писал, что в ночь с 30 на 31 декабря в Новосибирске семья из пяти человек оказалась в трудной ситуации, когда их автомобиль вышел из строя на трассе.
Инцидент произошел около 23:50. В салоне находились двое детей и трое взрослых. На место происшествия немедленно прибыл экипаж ДПС.