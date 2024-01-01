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Мэр Уфы провел первое в 2024 году оперативное совещание

Сегодня, 1 января, в администрации Уфы мэр Ратмир Мавлиев провел в этом году первое оперативное совещание.
Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ УФЫ

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Глава администрации поблагодарил службы за обеспечение безопасности и слаженную работу в новогоднюю ночь.

— Вопрос уборки и вывоза снега на контроле, — отметил мэр. — Будьте осторожны на дорогах, берегите себя!