Пускали не всех: самарцы рассказали, как встретили Новый 2024 год на площади Куйбышева

Однако полюбоваться красотой и погулять в теплую новогоднюю ночь по главной самарской площади смогли далеко не все самарцы. С 22 до 3 часов на входе работала пропускная система, где каждого гостя сотрудники ЧОПа проверяли на адекватность и запрещали проносить с собой алкоголь и опасные предметы в рюкзаках и сумках.