Пускали не всех: самарцы рассказали, как встретили Новый 2024 год на площади Куйбышева

Жители Самары встретили долгожданный 2024 год. Кто-то отмечал праздник дома в кругу семьи, кто-то пошел в гости к друзьям, а нашлись и те, что встретил Новый год на главной самарской площади имени Куйбышева.
Несмотря на то, что власти региона решили не проводить массовые мероприятия на площади Куйбышева, а также отменили традиционный запуск салюта, без развлечений самарцев не ставили. В новогоднюю ночь для жителей и гостей Самары работали деревянные горки, арт-объекты, катки, площадки для активного досуга. В центре площади по традиции разметили новогодние елки с мультимедийными экранами.
Однако полюбоваться красотой и погулять в теплую новогоднюю ночь по главной самарской площади смогли далеко не все самарцы. С 22 до 3 часов на входе работала пропускная система, где каждого гостя сотрудники ЧОПа проверяли на адекватность и запрещали проносить с собой алкоголь и опасные предметы в рюкзаках и сумках.
К слову, уже с 29 декабря в центре города, в частности в районе площади Куйбышева, запретили розничную продажу алкогольных напитков. Ограничение длится с 8 утра до 23 часов вечера, а сам «сухой закон» продлится вплоть до конца новогодних каникул 8 января.