Волгоградцам напомнили, какие законы вступают в силу 1 января 2024 года

С января не будет взыматься НДФЛ с денежных выплат к ордену «Родительская слава» и званию «Мать-героиня». Поддержка также будет оказываться семьям, воспитывающим детей до 1,5 года. Средний размер пособия по уходу за ребенком достигнет 17,8 тыс. рублей.