Волгоградцам напомнили, какие законы вступают в силу 1 января 2024 года

По поручению Президента РФ Владимира Путина с 1 января для россиян повысили минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Эта величина выросла на 18,5% и составила 19 242 рубля, указано на портале Государственной думы РФ.
Сумма пенсий по старости в новом году увеличится на 7,5%, выплаты проиндексируют более 32 млн граждан.
В 2024 году жителям Волгоградской области представится возможность получить социальный налоговый вычет в размере до 19 500 рублей. Так, за обучение ребенка государство вернет 14 300 рублей.
С января не будет взыматься НДФЛ с денежных выплат к ордену «Родительская слава» и званию «Мать-героиня». Поддержка также будет оказываться семьям, воспитывающим детей до 1,5 года. Средний размер пособия по уходу за ребенком достигнет 17,8 тыс. рублей.
В начале 2024 года в России вступает в силу законопроект, предполагающий изменение призывного возраста. Проходить военную службу будут граждане в возрасте от 18 до 30 лет.
Поставщикам электроэнергии, не исполняющим свои прямые обязанности, будут назначать штрафы на сумму до 100 тысяч рублей. Операторов мобильной связи начнут привлекать к ответственности за неисполнение требований к сетям, используемым в оперативно-разыскной деятельности.