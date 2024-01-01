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3 января в Пермском крае похолодает до −36 градусов

В новогоднюю ночь было −30.
Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 80% 757 мм рт. ст. +5°

Похолодание до −36 градусов ожидается в Прикамье в ночь на 3 января, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Метеорологи сообщают, что в новогоднюю ночь в регионе похолодало до −29 градусов (в Гайнах). При этом, отмечены яркие температурные контрасты на территории региона: в Чернушке в то же самое время было — 0,1.

1 января в Пермском крае вновь будет морозно (в Перми до −25 градусов). На севере региона столбик термометра опустится до −33 градусов. А пик похолодания ожидается в ночь на 3 января (в Перми будет −30, а по краю до −36 градусов).