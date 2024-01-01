Неравнодушные кузбассовцы собрали ₽20 тысяч на новогоднюю премию дворнику

Неравнодушные кузбассовцы в сообществе «Инцидент Кузбасс» поделились трогательной историей — они всем домом собрали деньги, чтобы поздравить дворника с Новым годом. Председательница дома № 15 на улице 11-ой Гвардейской в Новокузнецке рассказала, что их многоэтажку уже более трёх лет качественно и самоотверженно обслуживает дворник Ирина Александровна: «Она не просто выполняет свою работу на 100% в доме, тут вернее сказать на 250%. При всём том, что труд дворника для женщины тяжёлый (чистка от снега придомовую, отгрузка мусоропровода от мусора, покос травы и пр.), низко оплачиваемый (средняя зарплата дворника из расчёта на 1 подъезд это 4тыс.руб в месяц, получается для получения 20тыс надо 5 подъездов взять в работу). В городе у каждой УК проблема найти хорошего и на постоянной основе дворника, постоянно дефицит», — поделилась женщина в соцсетях. Председательница отметила, что с лицевого счёта дома Ирине регулярно выписывают премии, а на Новый год решили сделать подарок: скинулись всем домом, собрали 20 тысяч рублей и подарили женщина. Дворника растрогали до слёз. Жители дома отметили, что таким образом поблагодарили работницу за добросовестный труд преданность и человечность.