Снег с дождем: синоптики рассказали о погоде в Волгограде и области 2 января

Наступили длинные новогодние праздники, и жители Волгоградской области планируют, как их провести. Снег в городе-герое так и не выпал, зато 1 января горожан радует солнце и тепло. О том, какой будет погода завтра, 2 января, сайту volgograd.kp.ru рассказали синоптики волгоградского Гидрометцентра.