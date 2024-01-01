Снег с дождем: синоптики рассказали о погоде в Волгограде и области 2 января

Наступили длинные новогодние праздники, и жители Волгоградской области планируют, как их провести. Снег в городе-герое так и не выпал, зато 1 января горожан радует солнце и тепло. О том, какой будет погода завтра, 2 января, сайту volgograd.kp.ru рассказали синоптики волгоградского Гидрометцентра.
— Ночью местами небольшие осадки. Днём небольшие осадки, местами умеренные. Ночью осадки в виде снега, мокрого снега, утром и днём в виде дождя со снегом, дождя, — уточнили в областном ЦГМС.
Температура ночью опустится до +2…-3º, в северных районах при прояснении до −7º. Днем потеплеет до +1…+6º. В Волгограде 2 января ночью ожидается 0…-2º, днем +3…+5º. Ветер южный, максимальные порывы достигнут 13 метров в секунду.