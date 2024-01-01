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Радий Хабиров рассказал о первом ребенке, рожденном в Новый год 2024 в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о мальчике Эрике, который родился в новогоднюю ночь в уфимском перинатальном центре. Соответствующий пост глава РБ опубликовал у себя с соцсетях.
Источник: Радий Хабиров

Младенец весом 3920 грамм и ростом 54 сантиметра родился в семье Милены и Эдгара из Уфы. Это уже второй ребенок у супругов, старшему сыну Эдмону два года.

Всего в новогоднюю ночь в Башкирии появились на свет 10 детей — 4 мальчика и 6 девочек.

Радий Хабиров поздравил всех мам и пап с пополнением в их семьях и поблагодарил медиков.

«Поздравляю и безмерно благодарен медикам, которые качественно, с душой выполняют свою работу в будни и в праздники».

написал глава Башкирии

Руководитель региона также пожелал жителям республики хорошего нового года, счастья в семьях, мира и добра.