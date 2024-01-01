Радий Хабиров рассказал о первом ребенке, рожденном в Новый год 2024 в Башкирии

Младенец весом 3920 грамм и ростом 54 сантиметра родился в семье Милены и Эдгара из Уфы. Это уже второй ребенок у супругов, старшему сыну Эдмону два года.
Всего в новогоднюю ночь в Башкирии появились на свет 10 детей — 4 мальчика и 6 девочек.
Радий Хабиров поздравил всех мам и пап с пополнением в их семьях и поблагодарил медиков.
«Поздравляю и безмерно благодарен медикам, которые качественно, с душой выполняют свою работу в будни и в праздники».
Руководитель региона также пожелал жителям республики хорошего нового года, счастья в семьях, мира и добра.