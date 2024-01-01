Воронежцам назвали имена детей, популярные более 60 лет назад

— Имя Анастасия еще пока востребовано, но ненадолго, потом на долгие десятилетия оно уйдет из списка популярных. Борис, Валентин и Валерий используются, конечно, реже, чем популярные имена, но родителям того времени они тоже нравятся. Пока востребованы Виталий, Григорий, Евгений, Екатерина.