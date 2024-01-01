Воронежцам назвали имена детей, популярные более 60 лет назад

Управление ЗАГС по Воронежской области опубликовало список имен, популярных в регионе с 1956 по 1960 год. Чаще всего девочкам давали имена Татьяна, Людмила, Мария, Ольга и Любовь. Среди мальчиков были востребованными имена Виктор, Владимир, Иван, Николай, Сергей, Анатолий, Алексей, Александр. Об этом рассказали в пресс-службе управления.
— Имя Анастасия еще пока востребовано, но ненадолго, потом на долгие десятилетия оно уйдет из списка популярных. Борис, Валентин и Валерий используются, конечно, реже, чем популярные имена, но родителям того времени они тоже нравятся. Пока востребованы Виталий, Григорий, Евгений, Екатерина.
Меньшей популярностью среди родителей девочек пользуются имена Софья, София, Юлия, Екатерина, Полина, Евдокия, Дарья. Среди мальчиков менее востребованы имена Владислав, Георгий, Тимофей, Егор.
К редким и необычным именам того времени относятся: Абрам, Агафья, Василин, Агерпина, Алма, Вита, Витас, Матвей, Давид, Феофил, Домна, Ия, Карл, Кира, Лаврентий, Франесса, Кристина, Любив, Трофим, Февронья.