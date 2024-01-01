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Воронежцам назвали имена детей, популярные более 60 лет назад

В топ вошли Татьяна и Виктор.

Управление ЗАГС по Воронежской области опубликовало список имен, популярных в регионе с 1956 по 1960 год. Чаще всего девочкам давали имена Татьяна, Людмила, Мария, Ольга и Любовь. Среди мальчиков были востребованными имена Виктор, Владимир, Иван, Николай, Сергей, Анатолий, Алексей, Александр. Об этом рассказали в пресс-службе управления.

— Имя Анастасия еще пока востребовано, но ненадолго, потом на долгие десятилетия оно уйдет из списка популярных. Борис, Валентин и Валерий используются, конечно, реже, чем популярные имена, но родителям того времени они тоже нравятся. Пока востребованы Виталий, Григорий, Евгений, Екатерина.

сообщили в управлении

Меньшей популярностью среди родителей девочек пользуются имена Софья, София, Юлия, Екатерина, Полина, Евдокия, Дарья. Среди мальчиков менее востребованы имена Владислав, Георгий, Тимофей, Егор.

К редким и необычным именам того времени относятся: Абрам, Агафья, Василин, Агерпина, Алма, Вита, Витас, Матвей, Давид, Феофил, Домна, Ия, Карл, Кира, Лаврентий, Франесса, Кристина, Любив, Трофим, Февронья.