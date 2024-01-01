В Волгограде прошел забег с новогодними елками

Но, например, Илья Гольев не стал мелочиться — он привязал настоящую елку с базара себе на спину. И это даже не помешало ему войти в число победителей.
— Было не тяжело, только жарко. Я эту елку сегодня купил на базаре за 300 рублей. Мне понравилось, очень весело, заряжает после встречи Нового года. Бежал не ради высокого места, а для настроения, — поделился эмоциями Илья.
Призеров наградили медалями и сертификатами на каток в парке.
Необычные забеги уже стали традицией в Волгограде. Так, осенью устроили соревнование с зонтами. А на Рождество организаторы планируют костюмированное прохождение дистанции.