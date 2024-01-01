Челябинцев предупредили о возможном падении сосулек с крыш

— В адрес управляющих компаний направлены обращения о необходимости очистки крыш, козырьков подъездов и ограждении опасных участков, — рассказали в пресс-службе мэрии. — Просим вас быть внимательными при движении вдоль домов. В случае возможной угрозы схода наледи с крыши лучше не рисковать и обойти опасный участок.
При обнаружении опасных мест их не только нужно обойти стороной, но и сообщить о них диспетчеру управления ЖКХ города по номеру телефона 8 (351)263−21−21 или в управляющую компанию данного дома. Телефон экстренных служб — 112.
Напомним, первый день нового года в Челябинской области начался с нестандартной для зимы погоды: столбики уличных термометров поднялись выше ноля. Без осадков в этот раз тоже не обошлось. Чего ещё ждать от первых чисел января, сообщили синоптики.