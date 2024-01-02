Что можно и нельзя делать в Игнатьев день 2 января, который называют Оберег дома

Не следует 2 января проводить генеральную уборку, выметать мусор, а также что-либо выбрасывать из дома. Считается, что можно вынести благополучие и удачу. Запрещено покупать новую обувь. Нельзя делать предложение, связанное с совместным бизнесом, так как он окажется неприбыльным. Не рекомендуется ссориться с родными и близкими.