Что можно и нельзя делать в Игнатьев день 2 января, который называют Оберег дома

Православная церковь 2 января вспоминает святого Игнатия Богоносца. В народе принято отмечать Игнатьев, или Игнатов день. Есть еще одно название — Оберег дома. Она связано с тем, что 2 января в церквях проводят молебен святому, чтобы он защитил дом.
Народные приметы на 2 января
Сильный мороз говорит про богатый урожай. Интересно, что по погоде 2 января узнавали, каким окажется август 2024 года. Так, метель указывала на холодный последний месяц лета. Если день ясный, то август будет жаркий. Затянутое тучами небо указывало на потепление в скором времени.
Что нельзя делать 2 января
Не следует 2 января проводить генеральную уборку, выметать мусор, а также что-либо выбрасывать из дома. Считается, что можно вынести благополучие и удачу. Запрещено покупать новую обувь. Нельзя делать предложение, связанное с совместным бизнесом, так как он окажется неприбыльным. Не рекомендуется ссориться с родными и близкими.
Что можно делать 2 января
По традиции, 2 января старались избавиться от разбитой посуды, которая есть в доме. Предки верили, что подобное даст возможность избежать финансовых трудностей в новом году. Кроме того, важно прислушиваться к тому, что советуют окружающие.