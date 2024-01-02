Власть в нашей стране будет действовать жестче, социальные выплаты — под вопросом: Астрологический прогноз для Молдовы на 2024 год — специально для «КП»

В этом году напряжение испытывает и Бухарестский мирный договор. После его заключения в 1812 году был издан манифест о выводе войск из запрутской Молдавии и закреплении права на распоряжение имуществом сроком на один год, в течение которого жители с обоих берегов Прута могли свободно переселяться по собственному желанию на турецкую и русскую территорию и продавать свою собственность. В этот год последовало много продаж и обменов поместий. К карте этого договора Уран становится в оппозицию. Скорее всего и эти условия будут кардинально пересмотрены. Сначала внешне ситуация похожа на ту, что была в 1812 году, но итог диаметрально противоположный.