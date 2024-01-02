Власть в нашей стране будет действовать жестче, социальные выплаты — под вопросом: Астрологический прогноз для Молдовы на 2024 год — специально для «КП»

Что готовит нам единственное мифическое существо в китайском календаре? Конечно, хочется чудес, да побольше! Некоторые, правда, согласны и с тем, чтобы все осталось, как есть — степень оптимизма с начала 20-х нового столетия существенно снизилась.
К сожалению или, может, к счастью, остановить ход времени не получится, готовимся к очередному слалому и посмотрим, какими флажками отмечены главные поворотные точки 2024-го.
Год Зеленого Дракона. 60 лет назад
Все предсказания основаны на сопоставлении событий прошлого и попыток перенести их в будущее. Китайская традиция основана на 60-летнем цикле. В прошлый раз Год Зеленого Дракона отмечали в 1964-м. Это был относительно спокойный год. Время триумфа Битлз, старта французской киноэпопеи о Маркизе Ангелов, выхода на экран Фантомаса, огромной популярности Софи Лорен… Рост доходов населения по миру в целом. Появление гигантских супермаркетов. Этот год вообще принято считать временем рождения «общества потребления». Активно шло освоение космоса. В США стартовала «Лунная программа». СССР запустил в космос первый трехместный корабль «Восток».
Но запомнился 1964-й и началом Вьетнамской войны, и Кипрским кризисом, и началом «Культурной революции» в Китае. В СССР в этом году произошел верхушечный переворот, в результате которого был смещен Хрущев, а на смену ему на долгие годы пришел Брежнев.
Год Зеленого Дракона. 12 лет назад
Помимо большого круга животных, который повторяется раз в 60 лет, учитываются и малые циклы с периодом в 12 лет. Так последний раз год Дракона мы отмечали в 2012 году.
Многим он запомнился массовым ожиданием конца света 21.12.12 из-за окончания календаря майя. Но ничего катастрофического не случилось. В целом это был год, отмеченный выборами глав государств — в США президентом стал Барак Обама, в России Медведева сменил Путин, во Франции страну возглавил Оланд. В Молдове тоже появился президент: после трехлетия безвластия эту должность занял Николай Тимофти (напомним, с 11 сентября 2009 года до 23 марта 2012-го в Молдове были временно исполняющие обязанности президента — Михай Гимпу, Владимир Филат, Мариан Лупу — прим.ред.).
Мира в регионе ждать не стоит
В целом, скорее всего, 2024 год не обещает крутых поворотов. Но и долгожданного мира в регионе тоже пока не предвидится.
С точки зрения западной астрологической традиции, 2024 тоже выглядит скорее временем завершения, нежели новых начал.
За год будет четыре затмения. Что является нормой. Главные перемены нас ожидают в 2025 году, когда все высшие планеты сменят знаки. А это совсем другие энергии. Пока же все на низком старте.
С начала 2024 года только Плутон уже окончательно поменяет знак, переходит из Козерога в Водолея. Юпитер тоже окажется в знаке Воздуха, на этот раз в знаке Близнецов. Что обещает значительные научные достижения. Но внедрение этих новшеств повстречает мощное сопротивление бюрократии. Сатурн — планета ограничений в знаке Рыб, и напряженно встречает все новинки.
С начала года Юпитер еще будет в знаке Тельца, в Близнецах он окажется только 26 мая 2024.
Власть станет еще жестче
В гороскопе Молдовы переход Плутона в Водолея ощущается весьма проблемно. Уже первое касание в марте 2023 года отозвалось массовыми протестами и демонстрациями. Сейчас аспект станет точным с 6 марта и останется таким до самого конца года. Имеется указание на злоупотребление властью, навязывание населению странных философских, политических или моральных взглядов, использование нечестной тактики для достижения личного статуса у лидеров страны и отстаивание ими скорее личных интересов.
В такие периоды могут возникнуть финансовые трудности при выплате социальных пособий, стоит избегать неразумных спекуляций, азартных игр и сомнительных предприятий. Это время, когда рядовые граждане проходят своеобразную проверку на нравственность, честность и добродетельность. С положительной стороны, приобретается опыт и знания относительно тонких моментов в нашей местной «игре престолов».
Все дальше от СНГ
Стоит отметить, что в этом году исполняется 84 года с момента присоединения Молдовы к СССР. Это цикл обращения Урана. Под его влиянием происходят радикальные перемены и освобождение от ограничений. Вероятно, будут приняты решения, которые окончательно отдалят нас от советского наследия.
В этом году напряжение испытывает и Бухарестский мирный договор. После его заключения в 1812 году был издан манифест о выводе войск из запрутской Молдавии и закреплении права на распоряжение имуществом сроком на один год, в течение которого жители с обоих берегов Прута могли свободно переселяться по собственному желанию на турецкую и русскую территорию и продавать свою собственность. В этот год последовало много продаж и обменов поместий. К карте этого договора Уран становится в оппозицию. Скорее всего и эти условия будут кардинально пересмотрены. Сначала внешне ситуация похожа на ту, что была в 1812 году, но итог диаметрально противоположный.
Самый проблемный месяц
Наиболее проблемным для Молдовы будет март. Возможно, во это время во весь рост поднимутся какие-то идеологические или национальные вопросы. Усилится тенденция действовать импульсивно, в это приводит к хаосу и нестабильности. В это время активизируется тайная деятельность, очень сложно понять суть происходящего. Активизируются вопросы миграции населения. Вероятно смягчение законов в вопросах пересечения границ. Воспользоваться ситуацией стоит в первой половине года, поскольку к осени, а особенно к декабрю условия могут измениться.
В целом для тех, кто готов к переменам, год вполне удачный. Ну и чудеса в период мистического Дракона могут случаться чаще, чем обычно.
Астролог Ирина Красильникова.