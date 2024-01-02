Врачи назвали пять привычек, продлевающих жизнь

Ни одна диета не подходит всем, но одной из наиболее изученных и здоровых является средиземноморская диета, основанная на рационе людей из стран Средиземноморья. В ней особое внимание уделяется овощам, фруктам, цельнозерновым продуктам, бобовым, орехам и семенам, рыбе и морепродуктам, а также оливковому маслу.