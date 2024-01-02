Выжидал удобный момент: в Приморье неизвестный в маске напал на женщин

В приморской столице 28 декабря в 11 часу ночи в районе Проспекта 100-летия Владивостока, 68 А, на двух женщин напал неизвестный мужчина в маске. Друг пострадавших рассказал редакции, что подруги вышли из магазина, а когда подошли к машине и собирались сесть, на них набросился высокий человек, который скрывал свое лицо, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

«Судя по его акценту, это обычный русский мужчина. Он вломился в чужое авто, одну женщину он вытащил из машины за волосы, угрожал ножом и ударил по лицу. Затем убежал, сел в машину и уехал в сторону ТЦ “Искра”. Он зачем-то поджидал моих подруг на углу возле пекарни “Хлеб и молоко”. Мы просим людей помочь найти этого мерзавца, вдруг он засветился на чьем-то видеорегистраторе».

Несмотря на эти жуткие события, женщины встретили Новый год в хорошем настроении в кругу родных и близких. Редакция обратилась в пресс-службу МВД по Приморскому краю, там сейчас разбираются в этой ситуации, пока подробности рассказать не могут. Остаются открытыми вопросы: кто этот мужчина? И почему он намеренно напал на девушек, при этом не забрав у них деньги или другие личные вещи? Редакция будет следить за развитием событий.