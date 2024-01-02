Выжидал удобный момент: в Приморье неизвестный в маске напал на женщин

В приморской столице 28 декабря в 11 часу ночи в районе Проспекта 100-летия Владивостока, 68 А, на двух женщин напал неизвестный мужчина в маске. Друг пострадавших рассказал редакции, что подруги вышли из магазина, а когда подошли к машине и собирались сесть, на них набросился высокий человек, который скрывал свое лицо, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
«Судя по его акценту, это обычный русский мужчина. Он вломился в чужое авто, одну женщину он вытащил из машины за волосы, угрожал ножом и ударил по лицу. Затем убежал, сел в машину и уехал в сторону ТЦ “Искра”. Он зачем-то поджидал моих подруг на углу возле пекарни “Хлеб и молоко”. Мы просим людей помочь найти этого мерзавца, вдруг он засветился на чьем-то видеорегистраторе».
Выяснилось, что заявление в полицию написала 37-летняя местной жительница. До этого она обратилась в медицинское учреждение, где у нее диагностировали ушиб мягких тканей и гематомы.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке мужчина напал на девушку-почтальона и ударил ее камнем по голове. Злоумышленник пытался выхватить сумку с деньгами.