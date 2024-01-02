Прожиточный минимум в Иркутской области в 2024 году увеличился

В соответствии с новыми изменениями, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 17854 рубля, для пенсионеров — 14087 рублей, а для детей — 15889 рублей. В районах Крайнего Севера прожиточный минимум будет установлен в размере 19918 рублей для трудоспособного населения, 21710 рублей для пенсионеров и 19321 рублей для детей.