Прожиточный минимум в Иркутской области в 2024 году увеличился с января 2024 года. По всему региону на каждого жителя придется 16380 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
По словам представителей министерства труда и занятости региона, размер прожиточного минимума играет важную роль при определении социальной поддержки и сравнении доходов граждан.
В соответствии с новыми изменениями, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 17854 рубля, для пенсионеров — 14087 рублей, а для детей — 15889 рублей. В районах Крайнего Севера прожиточный минимум будет установлен в размере 19918 рублей для трудоспособного населения, 21710 рублей для пенсионеров и 19321 рублей для детей.
Прожиточный минимум в Иркутской области в 2024 году в других регионах будет составлять 15315 рублей, 16693 рубля и 13171 рубль соответственно.